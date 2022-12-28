Данила Козловский выиграл тяжбу за сериал «Карамора»: ему вернут 682 миллиона рублей

Актер вместе со своей компанией «ДК Интертеймент» завершили судебные разбирательства с онлайн-кинотеатром START.

Как стало известно «СтарХиту», стороны подписали мировое соглашение. Издание узнало об условиях соглашения.

Как уточняется, Данила Козловский снял дорогой 8-серийный фильм о дореволюционной России XX века. Это история о молодом русском анархисте по прозвищу Карамора (его играет Козловский), который теряет возлюбленную в столкновении с тайным орденом вампиров.

Платформе START съемки обошлись в 957,5 миллионов рублей. Изначально проект создавали для ТВ3, однако канал счел его дорогим и на полпути отказался от дальнейшего финансирования. Данила взял кредиты на досъемки и не стал снижать планку.

Первый и единственный транш в размере 97,5 миллиона рублей онлайн-кинотеатр перечислил компании Козловского в декабре 2021-го года. Оставалось выплатить еще 860. Однако следующий транш в размере 125 миллионов на счет «ДК Интертеймент» вовремя уже не поступил.

Данила долго ждать не стал и вскоре его фирма обратилась в Арбитражный суд Москвы. Процесс длился более полугода, долг вырос. В конце концов стороны пришли к мировому соглашению, но "со скидками".

START, согласно договоренностям, выплатит Козловскому не 860 миллионов долга, а 682,5 миллиона рублей. 300 миллионов должны быть отправлены на счет «ДК Интертеймент» до 31-го декабря 2022 года, а оставшиеся 382,5 миллиона рублей онлайн-кинотеатр должен погасить в течение будущего года ежемесячными платежами.

177,5 миллиона рублей истцы «простили» - за возврат прав на «Карамору» создателям. Но стороны тут подписали дополнительный договор: компания Козловского будет выплачивать START 50 процентов доходов с демонстрации киносериала на стриминговых площадках за рубежом.

А START имеет право показывать этот фильм в России (на условиях исключительной лицензии), а также странах СНГ.