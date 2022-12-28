Алкоголь приводит к ожирению, и калорийность напитков тут не при чем

Диетолог рассказал, почему при равном количестве калорий томатного сока и спиртного ожирение развивается только у любителей алкогольных напитков.

Набор веса у тех, кто злоупотребляет спиртным, связан отнюдь не с высокой калорийностью спиртосодержащих напитков.

Хотя отрицать из высокую калорийность, безусловно, нельзя, потому что в алкоголе, как правило, содержится много сахара.

С алкоголем также не работает привычная схема похудения, на которой построено большинство оздоровительных программ: расходуй калорий больше, чем потребляешь.

Даже при высокой физической активности любители алкоголя будут обрастать лишними килограммами.

Спиртные напитки провоцируют усиленную выработку инсулина, который вызывает накопление жировой прослойки.

Елена Соломатина сравнила томатный сок и спиртные напитки:

"В пиве килокалорий столько же, сколько в томатном соке, но эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным. Если мы пьем пиво или любой другой алкоголь, то уровень глюкозы в крови резко возрастает, и организм начинает выделять инсулин. Этот гормон не только утилизирует излишнюю глюкозу, но и активно приводит к отложению жиров"

Что еще делает спиртное, чтобы накопить лишний вес? Этот продукт не дает правильно усваиваться пище.

Этиловый спирт является токсичным элементом, чтобы обезвредить его, организм начинает замедлять все процессы.

"Печень должна переработать и вывести его из организма, пока этанол не повредил мозг человека. Поэтому этанол замедляет скорость переработки пищи"

Вот почему, выпивая каждый день томатный сок, ожирения не наживешь, чего не скажешь об алкогольном напитке с такой же калорийностью.