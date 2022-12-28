Партия «Единая Россия» призвала депутатов не постить роскошь в соцсетях

Руководство партии «Единая Россия» призвала депутатов не постить роскошь в соцсетях и не материться.

В партии "Единая Россия" разработали кодекс публичного позиционирования для депутатов Государственной думы. В числе рекомендаций значатся пункты - не писать посты в неадекватном состоянии и не выкладывать фотографии об экзотических путешествиях, ресторанах и роскоши.

Кроме того, парламентариям категорически не рекомендуют комментировать международную повестку дня, а также военные и внутренние конфликты без предварительной установки или озвучивания официальной позиции МИД.

Каждому депутату напомнили, что личное мнение о нем - это мнение обо всей власти и партии.