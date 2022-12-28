Если есть свежие ягоды, не нужно варить из них компот, лишая огромной пользы

В ягодах, которые не подвергались термической обработке, гораздо больше пользы, чем в сваренном из них компоте. Богатый витаминный комплекс в свежих дарах природы просто незаменимый допинг для иммунной системы.

Ягоды надо есть только свежими, в этом абсолютно уверена Марина Аплетаева - врач иммунолог.

Витамины, содержащиеся в свежих ягодах, хорошо поддерживают работоспособность иммунной системы.

При этом надо помнить, что витамин С уходит из ягод и фруктов очень быстро, поэтому долго хранить их не стоит. Употреблять надо свежими.

Особенно полезны ягоды, выращенные в месте проживания, а не привезенные издалека.

Если очень хочется приготовить из ягод какой-то напиток, то лучше отдать предпочтение не компоту, а смузи. Но сахар туда добавлять не нужно.

Полезный смузи - это те же ягоды в перетертом виде, где нет ничего лишнего, никаких других добавок.

Правда, справедливости ради стоит заметить: при варке компота сохраняются многие антиоксиданты, которые тоже укрепляют иммунитет и оздоровляют организм, берегут от влияния токсинов.

И все же, лучшей альтернативой компоту будет смузи, ну или в крайнем случае можно заварить ягоды горячей водой. Получится своего рода ягодный чай.

Марина Аплетаева:

"Температура воды должна быть не выше 60 градусов. Можно в напиток добавить травы, мяту, например, можно добавить лимон. В охлажденном виде отлично подойдет для жарких дней"

Главное условие сохранения максимальной пользы, как и в случае со смузи, - отсутствие сахара в напитке.