Если есть свежие ягоды, не нужно варить из них компот, лишая огромной пользы
В ягодах, которые не подвергались термической обработке, гораздо больше пользы, чем в сваренном из них компоте. Богатый витаминный комплекс в свежих дарах природы просто незаменимый допинг для иммунной системы.
Ягоды надо есть только свежими, в этом абсолютно уверена Марина Аплетаева - врач иммунолог.
Витамины, содержащиеся в свежих ягодах, хорошо поддерживают работоспособность иммунной системы.
При этом надо помнить, что витамин С уходит из ягод и фруктов очень быстро, поэтому долго хранить их не стоит. Употреблять надо свежими.
Особенно полезны ягоды, выращенные в месте проживания, а не привезенные издалека.
Если очень хочется приготовить из ягод какой-то напиток, то лучше отдать предпочтение не компоту, а смузи. Но сахар туда добавлять не нужно.
Полезный смузи - это те же ягоды в перетертом виде, где нет ничего лишнего, никаких других добавок.
Правда, справедливости ради стоит заметить: при варке компота сохраняются многие антиоксиданты, которые тоже укрепляют иммунитет и оздоровляют организм, берегут от влияния токсинов.
И все же, лучшей альтернативой компоту будет смузи, ну или в крайнем случае можно заварить ягоды горячей водой. Получится своего рода ягодный чай.
Марина Аплетаева:
"Температура воды должна быть не выше 60 градусов. Можно в напиток добавить травы, мяту, например, можно добавить лимон. В охлажденном виде отлично подойдет для жарких дней"
Главное условие сохранения максимальной пользы, как и в случае со смузи, - отсутствие сахара в напитке.
Опубликовано: Храмова Оксана