В Украине осудили бывшую чиновницу на 15 лет за связи с Россией

Украинский суд приговорил бывшую помощницу главы сельсовета херсонской области Ларису Котляр к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с Россией, рассказал глава администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов.

"Лариса Котляр эвакуировалась вместе с нами. Какое-то время она находилась на территории России, а затем решила навестить дочь в Европе. Ее арестовали на Латвийской границе, а затем передали Украине. Там ее в срочном порядке осудили на 15 лет", - пояснил он.