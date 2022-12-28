В Украине осудили бывшую чиновницу на 15 лет за связи с Россией
2022-12-28 10:46
Бывшая чиновница Лариса Котляр, выданная Латвией властям Украины осуждена на 15 лет лишения свободы.
Украинский суд приговорил бывшую помощницу главы сельсовета херсонской области Ларису Котляр к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с Россией, рассказал глава администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов.
"Лариса Котляр эвакуировалась вместе с нами. Какое-то время она находилась на территории России, а затем решила навестить дочь в Европе. Ее арестовали на Латвийской границе, а затем передали Украине. Там ее в срочном порядке осудили на 15 лет", - пояснил он.
Юрию Барбашев подчеркнул, что Лариса Котляр осуждена как государственный преступник.
Опубликовано: Максим Алексеев