Жади из «Клона» потрясла поклонников своей внешностью

Звезда бразильских сериалов Джованна Антонелли засветила свое «истинное лицо» в соцсети, и оно не понравилось фанатам.

Прославившаяся ролью Жади в популярном двадцать лет назад в сериале «Клон» актриса Джованна Антонелли разочаровала своих поклонников фото в соцсети.

Фанаты привыкли видеть 46-летнюю звезду идеально ухоженной, с подтянутой фигурой. Но на этот раз они отметили, что их кумир выглядит не блестяще, сообщает 5-tv.ru.

Критику вызвало фото Антонелли с возлюбленным звезды Леандро Ногейра. Пара выглядит на нем мило и романтично, но подписчики отметили множество морщин и несвежий цвет лица артистки.

Поклонники удивлены резкими переменами в ее внешности, ведь недавно артистка выкладывала фото, где ее кожа выглядела молодой, без единой морщинки.

В частности, в октябре звезда бразильских сериалов выложила фото, где она позирует в зеленом бикини и демонстрирует идеальную фигуру. Фанатов тогда восхитила отличная форма актрисы, похвалили ее за смелость и откровенность, решив, что Антонелли предстала без макияжа.

Но теперь поклонники задались вопросом: действительно ли раньше актриса не применяла всевозможные цифровые возможности, чтобы выглядеть на снимке свежо и молодо.