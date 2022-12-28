Вдова юмориста Пономаренко рассказала, что Петросян не помог ее мужу с лекарствами

Она отметила, что некоторые коллеги тяжело восприняли известие о болезни мужа. Однако были и те, кто не откликнулся.

Жена юмориста Александра Пономаренко, который недавно скончался от рака, в интервью «Комсомольской правде» рассказала, кто помог артисту перед смертью.

По ее словам, многие друзья и коллеги помогали артисту бороться с болезнью. А брат-близнец вообще влез в долги.

«Мужу требовались лекарства, а также деньги на содержание. Нам собрали денег, однако на серьезное лечение их не хватало. Люди присылали, кто сколько мог», — призналась женщина.

Благодаря поклонникам, удалось собрать 250 тысяч рублей, но этого было мало для лечения в Европе, где депозит должен был быть в 300 тысяч евро. Анна также отметила, что некоторые коллеги тяжело восприняли известие о болезни мужа. Были и те, кто не откликнулся.

«Петросян не выходил на связь. А юморист Геннадий Ветров навзрыд рыдал в трубку. Он щедро помогал», — признала Анна.

Звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко умер 24 декабря после продолжительной борьбы с онкологией, напоминает КП.