Источник ценного лекарства: ученые нашли его в засохших елках

В высушенных хвойных иголках содержится лютеолин, который помогает бороться с раком горла, что подтвердили испытания на мышах.

В середине января обычно начинается «великий исход» елей из квартир. Многие, не мудрствуя лукаво, выносят осыпающуюся красавицу на помойку. Другие ищут варианты ее экологичной утилизации - к примеру, отдают в переработку или на корм и подстилку для животных.

Ученых и врачей-онкологов такой подход очень огорчает. «Ежегодно в мире выбрасываются миллионы хвойных деревьев, а ведь они могли бы стать ценным и дешевым источником лютеолина», - заявил доктор химических наук, сотрудник технологического центра Каталонии Eurecat Бартош Тылковски.

Лютеолин это флавоноид, растительный пигмент. Многие из них обладают антибактериальными свойствами, и применяются для профилактики и при лечении ряда заболеваний.

Испанские ученые в ходе исследования высушили в духовке иголки с выброшенных елей, а потом их измельчили, чтобы получить лютеолин. Получившийся экстракт испытали на мышах с раком полости рта. Именно данный вид онкологии у людей сегодня достиг пиковых значений: количество пациентов таких пациентов за последние 10 лет увеличилось.

Как выяснилось, лютеин замедляет рост раковых клеток в два раза. Буквально через 24 часа у грызунов их количество сократилось на четверть.

«Мы доказали, что это перспективно для здоровья полости рта, — подчеркнул руководитель исследования Бартош Тылковски. — Если добавить лютеолин в зубную пасту либо жидкость для полоскания рта, это позволит снизить риск опухолей».