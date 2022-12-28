Американцы назвали приправы, которые хорошо влияют на здоровье
Специи любят за то, что они улучшают вкус пищи, придают ей изысканный аромат. Однако некоторые пряности вдобавок могут приносить пользу здоровью.
Так, по мнению Аманды Николь, диетолога из Лос-Анджелеса, кардамон понижает артериальное давление, убирает плохой холестерин и триглицериды.
Пряность оберегает организм от токсинов, за что надо благодарить антиоксиданты, содержащиеся в кардамоне в большом количестве.
Полезной специей у американцев считается куркума, она может успокаивать воспалительные процессы в организме и в целом укрепляет здоровье.
Куркумин в составе приправы даже может предупреждать развитие некоторых видов рака.
Лучше всего употреблять куркуму вместе с черным перцем - он улучшает усвоение куркумина организмом.
Есть и другие не менее полезные специи, например корица, чеснок, перец чили.
Корица обладает антисептическими свойствами, оказывает антидепрессивный эффект, уменьшает вредный холестерин в организме, регулирует кровяное давление.
Имбирь хорошо от простуды, употребляют его в виде чая. Также имбирный корень помогает при метеоризме, тошноте, способствует нормализации пищеварения.
Пряность снижает сахар в крови, облегчает боли при менструациях у женщин.
Перец чили помогает продлить жизнь. Капсаицин в составе ускоряет метаболизм, снимает воспаление, борется с плохим холестерином.
Опубликовано: Храмова Оксана