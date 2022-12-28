Звезда «Универа» Стас Ярушин вылечился от алкоголизма

Из-за любви к спиртному у него были проблемы и с женой, и в карьере. Руководство сериала «Универ» не однажды штрафовало артиста из-за постоянных гулянок.

Стас Ярушин стал популярным благодаря сериалу «Универ». В этом проекте он сыграл сына олигарха Антона Мартынова. В 2021-м году Ярушин появился и в продолжении сериала "Универ.10 лет спустя", где опять перевоплотился в любимого многими персонажа, сообщает КП.

На YouTube-шоу «FAMETIME TV» Лауры Джугелии, где Стас принял участие в качестве гостя, он честно признался в своих зависимостях.

Ярушин рассказал, что употреблял спиртные напитки, потому что ему нравилось чувство «постоянного веселья». Однако чрезмерная любовь к алкоголю плохо отразилась на внешности и на характере.

И только в 35 лет понял, что так дальше продолжаться не может. Из-за алкогольной зависимости актер едва не разрушил свой брак. «Аленка сказала: «Слушай, надо остановиться. Так нельзя, ты потеряешь семью, и все остальное. Сколько можно?» — поделился артист.

Из-за любви к алкоголю у него начались проблемы и с женой, и в карьере. Руководство сериала «Универ» не однажды штрафовало артиста из-за постоянных гулянок.

Стас Ярушин не пьет уже пять лет, он также отказался от сигарет и кальяна. Ведет здоровый образ жизни и подчеркивает, что осознанно пришел к этому решению.