Киркоров рассказал, какие блюда украсят его новогодний стол

Исполнитель Филипп Киркоров поделился меню, которое порадует его гостей на новогодние праздники.

Филипп Киркоров сообщил в интервью "Teleprogramma.pro", как собирается встречать Новый год, и какие лакомства украсят его праздничный стол.

Киркоров признался, что будет смотреть новогодние передачи, шоу "Голос" и "Маска", а на столе будут угощения, которые любит его семья.

В Новый год Киркоров и его гости будут наслаждаться болгарским национальным блюдом - баница. Оно напоминает хачапури, но внутри - брынза.