Убивший 6 человек в Перми Бекмансуров приговорён к пожизненному сроку

Расстрелявший шестерых человек в Пермском университете Тимур Бекмансуров приговорён к пожизненному тюремному заключению.

28 декабря массшутер Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу с дробовиком в одном из университетов Перми, жертвами которой стали шесть человек, был приговорён к пожизненному заключению. Характерно, что во время задержания Бекмансуров получил огнестрельное ранение в ногу, в результате чего её ампутировали.

Признанный инвалидом Тимур Бекмансуров попросил суд о снисхождении, пообещав выплачивать пожизненную компенсацию семьям погибших и пострадавших. Бекмансуров подчёркивал, что остался инвалидом и просил судью о проявлении гуманности, однако правосудие осталось беспристрастным.