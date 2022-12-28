Военная комендатура Минска начала учения по переходу на военное время

28 декабря Минская военная комендатура преступила к проведению учений по переходу на военное время.

Пресс-служба Минской военной комендатуры сообщила, что в среду ведомство начало проведение учений по переходу с мирного на военное время в связи с планом внезапной проверки сил реагирования на внешние угрозы. По данным Минской военной комендатуры, осуществляется изучение навыков и компетенции офицеров, полученных во время уже прошедших военно-учебных мероприятий.

Лидер мобилизационного Генерального штаба Республики Беларусь Александр Шальпук утверждает, что к текущему моменту в стране прошла сверка данных 85% всех военнообязанных.