Медведев призвал пожизненно запретить въезд в Россию уехавшим из страны

Дмитрий Медведев утверждает, что покинувшие Россию после начала спецоперации не должны возвращаться на родину.

Вечером 28 декабря бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где заявил, что считает целесообразным навсегда запретить въезд в страну тем, кто покинул Российскую Федерацию после начала спецоперации в Украине и мобилизации в России.

По мнению Медведева, уехавшие с родины по подобным причинам должны называться "предателями", ввиду чего государству следует пресечь все возможности для заработка на территории российского государства уехавшим из РФ.