Минобразования Беларуси утвердило порядок экзаменов после 9 и 11 классов

Белорусское Министерство образования установило новый порядок сдачи и сроков проведения экзаменационных мероприятий для выпускающихся из девятого и последнего классов в школах.

28 декабря пресс-служба Минобразования Беларуси сообщила, что в соответствии с указом ведомства № 278 выпускники девятых классов будут сдавать письменные экзамены по русскому и белорусскому языкам, экзамен по математике в виде контрольной и устный экзамен по истории белорусского государства. Сами экзамены пройдут с 1 по 9 июня.

Для выпускников одиннадцатых классов экзамен по белорусскому или русскому языку пройдёт 14 мая, а второй экзамен будет проходить 21 мая по одному из следующих предметов на выбор: химия, математика, биология, физика, мировая история, география, история Беларуси, обществоведение, иностранный язык.

Для сдачи экзаменов выпускниками 9-го и 11-го классов предусмотрены резервные дни, с детальной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства образования РБ.