МАРТ поручило продлить скидку в 10% на товары для ряда категорий граждан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли договорилось с торговыми сетями в Беларуси и продлении скидки на некоторые товары для определённых категорий населения.

Пресс-служба МАРТ уведомляет, что в связи с истечением срока действия документа о предоставлении 10-процентной скидки уязвимым категориям граждан на ряд товаров 14 торговых сетей Беларуси договорилось с Министерством о продлении данной программы.

Согласно распоряжению белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли, скидку в размере десяти процентов на товары получают люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, многодетные семьи и люди с невысоким заработком.

Среди товаров, на которые распространяются скидки, фигурируют молоко, хлеб, мука, овсянка, овощи, яблоки, свинина, курица, говядина, макароны, перловка, творог, сметана, кефир и яйца.