ГБР: украинский бизнесмен Жеваго задержан во Франции

Пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщает, что на территории Франции был задержан украинский предприниматель Константин Жеваго.

28 декабря представитель украинского Госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что французские правоохранители произвели задержание украинского олигарха Константина Жеваго на территории города Куршавель. Известно, что Жеваго обвиняется украинской стороной в ряде уголовных дел.

Также Сапьян отметила, что в настоящий момент Киев инициировал экстрадицию Константина Жеваго в Украину с целью совершения актов правосудияя над предпринимателем.