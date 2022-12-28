Миллер: в Турции начата практическая реализация проекта газового хаба
2022-12-28 16:45
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара приступили к практической реализации проекта газового хаба в Турции.
28 декабря российское информационное агентство ТАСС сообщило о том, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания заявил, в Турецкой Республике начата практическая реализация российского газового хаба.
Миллер также подчеркнул факт того, что российская энергетическая компания «Газпром» является абсолютно финансово устойчивой и выполняет все свои долговые обязательства.
Опубликовано: Диана Мудреченко