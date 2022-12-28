Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии завода «Титан-Полимер»‎ в Псковской области.

28 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области, который внесёт существенный вклад в импортозамещение.

Путин отметил, что изначально должен был открыть завод «Титан-Полимер» в очном формате, однако не смог долететь из Санкт-Петербурга из-за неблагоприятных погодных условий.