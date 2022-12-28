RAND: США могут нанести ракетный удар по России для защиты стран НАТО

Аналитическое агентство RAND подготовило доклад о вероятных действиях США в случае атаки России на страны Североатлантического альянса.

Исследовательское военное агентство RAND уведомляет, что в ходе спецоперации армия России может атаковать аэропорты в Польше или Румынии, с которым НАТО осуществляет поставки оружия Украине.

По версии представителей RAND, в таком случае Соединённые Штаты могут ответно атаковать российские территории с помощью бомб и ракет с целью предотвратить дальнейшие человеческие жертвы в государствах Североатлантического альянса.

Ожидается, что удар США по России будет прямо пропорционален любой военной агрессии со стороны российских войск и будет балансировать на грани недопущения дальнейшей эскалации в виде войны между РФ и НАТО.