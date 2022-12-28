Эти продукты аллергикам есть не рекомендуется

Иммунолог Дали Мачарадзе объяснила, что стоит исключить из рациона людям, страдающим аллергией.

Если человек реагирует на пыльцу весной, ему стоит быть осторожным с некоторыми видами продуктов. Реакция называется "перекрестной аллергией".

В перечень запрещенных продуктов входят отдельные овощи, фрукты и не только.

Иммунолог-аллерголог клиники "СМ-Доктор", профессор Дали Мачарадзе:

"Больным, у которых аллергия к пыльце деревьев, не рекомендуется принимать не только в период цветения, но, можно сказать, всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки. Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах"

У людей, остро реагирующих на пыльцу злаковых растений, аллергические проявления могут возникать при употреблении в пищу меда, при укусах пчел (возможна очень тяжелая реакция).

Пыльца сорных трав тоже способна вызывать ухудшение самочувствия у некоторых людей.

Перекрестная аллергия у них будет наблюдаться при включении в рацион следующих продуктов: дынь, арбузов, специй, меда, подсолнечного масла, семечек.

Для улучшения состояния нужно принимать назначенные врачом препараты или проходить специфическую иммунотерапию.