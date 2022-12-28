Крозетто: Россия может применить ядерное оружие после поражения в спецоперации

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто допустил применение ядерных вооружений со стороны России.

Вечером среды глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто публично заявил, что по оценкам западных спецслужб, армия России планирует применить собственное оружие массового поражения в случае проигрыша Москвы в специальной военной операции на территории Украины.

По мнению Крозетто, лидеры государств-участников НАТО считают недопустимым использование российского ядерного оружия, однако в Кремле действительно готовы к его задействованию в случае появления признаков поражения России в украинском конфликте.