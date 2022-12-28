Лукашенко призвал думать о национальных интересах для сохранения мира в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов думать не только о себе, а о национальных интересах для сохранения мира в стране.

28 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе Новогоднего бала во Дворце независимости заявил о том, современные реалии требуют от белорусов «думать не только о себе, но и о стране».

Лукашенко пояснил, что думать в первую очередь о национальных интересах нужно для того, чтобы сохранить мир на территории белорусского государства и дать будущим поколениям возможность «прийти на такой бал».