Миллер: «Газпром» начал реализацию проекта газового хаба в Турции

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер утверждает, что его фирма начала реализовывать проект турецкого газового хаба.

28 декабря генеральный директор российской компании "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что решение о создании газового хаба в Турции было утверждено на уровне переговоров между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, ввиду чего эксперты российской фирмы приступили к реализации проекта создания турецкого газового хаба.

Характерно, что ранее Эрдоган заявлял, что газовый хаб в Турции намерен стать крупнейшим в Европе и позволит экспортировать российский газ европейским государствам по справедливой цене.