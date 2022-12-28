Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис назвал бессмысленной поездку Владимира Зеленского в Вашингтон.

28 декабря подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниэл Дэвис дал интервью газете 19FortyFive, где заявил, что считает бессмысленной состоявшуюся поездку Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, поскольку украинский президент не смог уговорить американского лидера о передачи Киеву новых вооружений.

По мнению Дэвиса, решение Пентагона о направлении Киеву одной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot также лишено смысла, поскольку данная установка бесполезна в единичном экземпляре и работает лишь в комплексе со средствами обороны НАТО.