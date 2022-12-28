Закрытые переговоры министров обороны РФ, Турции и Сирии прошли в Москве

Трёхсторонняя встреча сирийского, турецкого и российского министров обороны состоялась в Москве вечером 28 декабря.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что в среду в Москве состоялась трёхсторонняя встреча главы ведомства Сергея Шойгу со своими коллегами из Турции и Сирии, которые обсудили пути урегулирования сирийского военного кризиса. По итогам переговоров все их участники назвали встречу конструктивной, отметив действенность подобного формата.

Примечательно, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о проведении военной операции в приграничье Сирии в соответствии с турецкими национальными интересами. Также Эрдоган отметил, что предпосылкой к спецоперации является неготовность Москвы выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом в регионе.