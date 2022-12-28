Kaspersky: мошенники нашли новый способ кражи аккаунта в Telegram

Пресс-служба компании Kaspersky утверждает, что злоумышленники начали воровать аккаунты в Telegram с помощью принципиально нового метода.

По данным администрации Kaspersky, в течение 2022 года среди киберпреступного мира набрал популярность новый способ кражи аккаунта пользователей в мессенджере Telegram: взломанный представитель контактов пользователя в данной социальной сети может прислать ссылку на некий сайт с просьбой принять участие в голосовании.

В Kaspersky отметили, что приславшие ссылку просят ввести свой мобильный номер телефона и конфиденциальный код верификации, после чего аккаунт Telegram жертвы переходит под контроль преступников.