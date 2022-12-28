Безвредные способы приготовления мяса: советы диетолога

Сторонников вегетаринаства не так уж и мало, и этот подход к питанию имеет много плюсов. Однако животный белок человеку необходим и очень желательно, чтобы он присутствовал в рационе. Главное - правильно приготовить.

Мясо человеку нужно, и оно приносит пользу. Но важно не забывать про умеренность. Способы приготовления тоже имеют значение.

Взрослому человеку в день хватает 60 г животного белка. Превышение нормы грозит разными последствиями, о которых уже много предупреждали врачи: главным образом это болезни сердца и сосудов.

В 100 г мяса содержится примерно до 20 г белка. Исходя из этого можно высчитать примерную порцию в день, которая не будет вредить здоровью.

Стейк, шашлык - это не самый лучший способ готовки мяса. Гораздо предпочтительнее готовить котлеты на пару.

Мясо должно быть измельченным, тогда желудку будет легче его переварить. Интересные комментарии по этому поводу дает врач Марият Мухина, рассказывая о советской "Докторской" колбасе:

"Почему колбаса "Докторская" так называется? Измельчение вплоть до мясного суфле очень хорошо для усвояемости, этот продукт в свое время разработали и начали производить для восстановления пострадавших и истощенных людей, бойцов. Такой продукт был максимально полезен и очень хорошо усваивался"

Неизвестно, так ли хороша сегодняшняя колбаса, как продукт советских времен, но все же лучше отдать предпочтение натуральному продукту, а не полуфабрикату.

Полезнее мясо будет, если использовать при готовке одну маленькую хитрость. В котлетный фарш можно добавить зелень, морковь, кабачки, отруби, тыкву, лук.

Так сократится порция мяса, и котлеты будут намного полезнее.

Марият Мухина:

"Так мы обогащаем блюдо клетчаткой, улучшаем питательный состав, потому что в овощах очень много витаминов. И мы помогаем желудку и кишечнику эвакуировать потом все это без проблем"

Вывод: приняв к сведению советы диетолога по определению допустимой нормы и по способу готовки, можно смело включать в рацион мясо, не переживая за свое здоровье.