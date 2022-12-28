Жену футболиста Павла Мамаева оштрафовали за кольцо с бриллиантом

Во время отдыха в Дубае пара приобрела там кольцо более, чем за 9 миллионов рублей, и не задекларировала покупку.

Когда Надежда Санько вместе с Павлом Мамаевым возвращалась с отдыха, их задержали на таможне. Поводом для этого стал незаконный провоз помолвочного кольца, стоимость которого оценивается в 9,5 миллиона рублей.

Пара купила его в Дубае, но при въезде не задекларировала, и не заплатила таможенные платежи за то, что ввезла на территорию России — а это три миллиона рублей.

В результате Домодедовский суд признал Надежду Санько виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей штрафа, при этом ювелирное украшение ей вернули.

Речь идет о кольце Graff, которое Мамаев купил для любимой по случаю помолвки

Как напоминает СтарХит, Павел ушел к Надежде после развода с Аланой, хотя бывшая и дождалась его из тюрьмы. Расставание экс-влюбленных было сопряжено публичными разборками: брюнетке было неприятно, что мужа у нее увела бывшая подруга.

Мамаева также недовольна тем, что спортсмен окунулся в новые отношения и совсем забыл о детях, перестав их содержать.