Эксперты объяснили, зачем жители Австралии надевают колготки перед тем, как искупаться в океане

На северном побережье страны отдыхающие часто сталкиваются с медузами, которые оставляют на коже красные следы.

На полуострове Кейп-Йоркк, который относится к штату Квинсленд, можно увидеть отдыхающих, которые купаются в колготках. Чем вызваны такие особенности купания?

Оказывается, на северном побережье Австралии люди нередко сталкиваются с медузами. После встречи с ними у человека на коже могут остаться красные следы, возникнуть жжение и даже резкая боль.

Как поясняет Рамблер, обитающие в Австралии медузы не совсем обычные. У них полностью прозрачное тело, и их называют морскими осами, медузами-коробочками. Плавают они со скоростью от 5 до 7 км/ч, весят примерно 2 кг. У таких медуз по 40 щупальцев, на каждом по 5 тысяч стрекательных клеток.

В целом в них содержится 4 мг яда, тогда как смертельная доза для человека - 0,04 мг на 1 кг веса. По статистике, эти медузы убивают одного австралийца в год.

Научные исследования показали, что через колготки медузы жалить не могут. Дело в том, что нейлон они воспринимают как неживой объект, потому их клетки с ядом на активизируются.

Для защиты от опасных медуз люди надевают сразу по две пары колготок. Одну - на нижнюю часть туловища, другую на верхнюю. В верхней проделывают отверстие для головы.

Колготки также можно заменить специальными купальными костюмами, которые продаются в Австралии.