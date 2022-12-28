Хагги Вагги снимают с продажи в России из-за опасного вещества

Роскачество распорядилось снять с продажи игрушки Хагги Вагги из-за повышенного содержания фенола.

28 декабря российская газета «Комсомольская правда», со ссылкой на Роскачество, сообщила о том, что Хагги Вагги сняты с продажи из-за того, что 89% исследованных игрушек имели превышения по содержанию фенола.

В настоящее время такие российские маркетплейсы, как Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и СберМегаМаркет уже удалили карточки товаров с игрушками Хагги Вагги.