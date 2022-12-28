Вучич попросил сербское население Косово демонтировать баррикады
Президент Сербии Александр Вучич попросил этнических сербов в Метохии и Косово разобрать баррикады на погранпунктах.
28 декабря лидер Канцелярии по Метохии и Косово в правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что сегодня вечером президент страны Александр Вучич попросил сербское население данных регионов разобрать ранее установленные заградительные сооружения.
Характерно, что ранее тем же вечером пресс-службы правительств США и Евросоюза опубликовали коллективное заявление с требованием срочно снизить уровень напряжённости на границе Сербии и Косово.
Известно, что ранее сербские войска развернули гаубицы 155-го калибра в двух километрах от границы непризнанной республики Косово для потенциальной защиты этнических сербов в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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