Пикник легко может обойтись без шашлыка: чем его заменить, рассказал шеф-повар

Шашлык - обязательный атрибут любого отдыха на природе, обязательный, но не самый полезный. Чтобы хорошо провести время под приятную закуску и при этом не навредить здоровью, можно заменить шашлык более полезным блюдом.

Шашлыки, как правило, готовятся из мяса, но иногда от традиций можно немного отступить. И удовольствие от отдыха останется, и здоровье будет не в обиде.

Не менее вкусное блюдо, но в разы более полезное можно приготовить на огне из грибов, овощей или рыбы.

Мнение шеф-повара Владимира Павлова:

"От мяса организму становится тяжело, с годами это понимаешь. Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. Еще можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо. Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде"

На костре можно приготовить не только аппетитное жаркое, но и очень вкусный ароматный десерт.

Так, на огне можно обжаривать маршмеллоу, банан, банан вместе с маршмеллоу и шоколадом, предварительно обернув лакомство в фольгу.

Получится очень вкусно, и взрослые, и дети точно будут в восторге.