Газета Spectator рассказала о последствиях обещания Джо Байдена принять Украину в ряды Североатлантического альянса.

Аналитик зарубежного информагентства Spectator Роберт Сервис утверждает, что в 2021 году Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что США сделают всё возможное для скорейшего вступления Украины в НАТО, однако это было ошибкой.

По мнению Сервиса, непродуманное обещание Байдена спровоцировало правительство России на проведение специальной военной операции в Украине, поскольку Москва считает, что нахождение войск Североатлантического альянса возле российских государственных границ угрожает национальной безопасности РФ.