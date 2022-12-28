На завтрак можно и нужно есть сладости: в этом уверен диетолог Андрей Бобровский

Именно в сладком десерте заключен богатый источник энергии, а утром это как раз то, что нужно. Организм быстрее включается в работу, мозг начинает продуктивно функционировать, мышцы просыпаются и восстанавливают тонус.

Сладкое поднимает настроение и облегчает утренний ранний подъем. Но при этом нужно не забывать о том, что есть разные виды сахаров: естественные и добавленные.

Сахар натуральный, содержащийся в ягодах и фруктах сильно отличается по своему воздействию на организм от сахара, добавленного в продукт производителем.

Можно ли лакомиться конфетами на завтрак? На вопрос ответил Андрей Бобровский:

"Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно. Пару конфет съесть можно при условии, что вы сможете вовремя остановиться"

Однако десерт нужен только для того, чтобы разбавить или дополнить утренний прием пищи.

Полноценной заменой завтрака сладости быть не могут, будь то фрукты или тем более конфеты. Такая еда не насытит организм надолго, и очень скоро человеку опять захочется есть.

Диетолог Андрей Бобровский:

"Есть углеводы сложные, есть простые. Простые сахара, даже если они получены из фруктов, у многих людей дают короткую сытость, то есть если это будет утренний прием пищи в виде двух фруктиков, долго сытыми вы не будете. Несмотря на наличие клетчатки, организм для полноценной сытости требует еще и жира, и белка. Это нужно учитывать"

По мнению специалиста, сбалансированным можно считать такой завтрак: пол тарелки (то есть две четверти) должны занимать фрукты и овощи, четвертую часть - зерновые (каша, хлеб, гарнир) и еще одну четверть - мясо или белковые продукты.