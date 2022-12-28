Беларусь и РФ подписали договор о судоходстве по внутренним водам
Министерство транспорта Беларуси сообщило о подписании нового договора между Минском и Москвой в рамках интеграции в Союзное государство.
Вечером 28 декабря на официальном сайте пресс-службы белорусского Минтранса появилась информация о том, что Россия и Беларусь ратифицировали двустороннее соглашение о судоходстве по внутренним путям водного характера. Отмечается , что подписание данной договорённости ускоряет интеграцию Беларуси и России в рамках Союзного государства.
Известно, что после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко в Минске лидеры обеих стран поручили своим правительствам проработать программу общего энергетического рынка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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