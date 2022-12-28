МИД РФ: Греция пообещала не передавать комплексы С-300 другим странам

Возглавляющий российский МИД Сергей Лавров утверждает, что Афины заверили Москву о нежелании передавать другим государствам системы С-300.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в сети распространился слух о желании Министерства обороны Греции передать Украине российские ракетные установки С-300. Лавров уверяет, что представители МИД России провели встречу с греческими коллегами, которые пообещали, что не передадут Киеву или другой стороне российские комплексы, которые были переданы Афинам Москвой.

Также Сергей Лавров сообщил, что администрация Вашингтона по закрытым дипканалам уведомило российские власти об отсутствии у США намерений отправлять в Украину своих солдат для обслуживания систем Patriot.