Вучич предложил сербам в Косово разобрать баррикады и пообещал защиту от арестов
2022-12-28 21:29
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов демонтировать построенные баррикады.
Он сказал, что Евросоюз и США предоставили гарантии освобождения сербов от ареста и любого судебного преследования за участие в протестах.
Но воспользоваться этими гарантиями сербы смогут только в случае, если уйдут с баррикад.
Сообщается также, что бывшего серба-полицейского Пантича, задержанного косовской полицией, перевели под домашний арест, что рассматривается как победа сербского народа.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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