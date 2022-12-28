Вучич предложил сербам в Косово разобрать баррикады и пообещал защиту от арестов

Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов демонтировать построенные баррикады.

Он сказал, что Евросоюз и США предоставили гарантии освобождения сербов от ареста и любого судебного преследования за участие в протестах.

Но воспользоваться этими гарантиями сербы смогут только в случае, если уйдут с баррикад.

Сообщается также, что бывшего серба-полицейского Пантича, задержанного косовской полицией, перевели под домашний арест, что рассматривается как победа сербского народа.