ГПК Беларуси открыл модернизированный комплекс погранзаставы возле Украины

Сотрудники Государственного пограничного комитета завершили открытие комплекса погранзаставы "Круговец-Калинино" возле украинской границы.

Пресс-служба ГПК Беларуси уведомляет, что 28 декабря начальник белорусского пограничного ведомства Анатолий Лаппо и глава Гомельского облисполкома Иван Крупко приняли участие в торжественном открытии модернизированного комплекса погранзаставы "Круговец-Калинино" в Добрушском районе, расположенном в непосредственной близости от границы с Украиной.

Известно, что пограничный комплекс "Круговец-Калинино" простирается на 15 километров вдоль белорусско-украинской границы и оснащён тепловизорами, мониторинговой системой "Ворон" и передовыми средствами связи.