ГПК Беларуси открыл модернизированный комплекс погранзаставы возле Украины
Сотрудники Государственного пограничного комитета завершили открытие комплекса погранзаставы "Круговец-Калинино" возле украинской границы.
Пресс-служба ГПК Беларуси уведомляет, что 28 декабря начальник белорусского пограничного ведомства Анатолий Лаппо и глава Гомельского облисполкома Иван Крупко приняли участие в торжественном открытии модернизированного комплекса погранзаставы "Круговец-Калинино" в Добрушском районе, расположенном в непосредственной близости от границы с Украиной.
Известно, что пограничный комплекс "Круговец-Калинино" простирается на 15 километров вдоль белорусско-украинской границы и оснащён тепловизорами, мониторинговой системой "Ворон" и передовыми средствами связи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Наталья
Плющенко серьезно заболел и даже не смог участвовать в ледовом шоу Снегурочка, где его заменили на другого фигуриста
Музыкальный проюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее супруг, фигурист Евгений Плющенко не смог выйти на лед из-за того, что серьезно болен. Врачам не удалось поставить спортсмена на ноги.Подробнее...
-
-