Spectator: поддержка вступления Украины в НАТО стала ошибкой Байдена
2022-12-28 21:43
Издание The Spectator, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины вступить в НАТО, не подумав о последствиях.
Автор материала Роберт Сервис утверждает, что Байден не принял нужных мер предостородности и не помог сделать это Владимиру Зеленскому.
Он отмечает, что ни один из лидеров не попытался разрядить обстановку, хотя негативная реакция России была очевидна.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что американские политики пытаются добиться вступления Украины в НАТО любой ценой.
Опубликовано: Светлана Репина
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