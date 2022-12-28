Океанологи бьют тревогу: из-за болезни желтой полосы в Таиланде массово гибнут кораллы

Болезнь желтой полосы почти всегда приводит к гибели рифа. У берегов Таиланда ее обнаружили в 2021 году возле туристического города Паттайя.

Кораллы возле восточных берегов Таиланда уничтожает болезнь желтой полосы, сообщает Рамблер со ссылкой на AFP.

Впервые болезнь желтой полосы была обнаружена несколько десятилетий назад. Она тогда серьезно повредила рифы в Карибском море. Эксперты при этом не знают, как лечить данный недуг.

Болезнь желтой полосы почти всегда приводит к гибели рифа. У берегов Таиланда ее обнаружили в 2021 году возле туристического города Паттайя. Болезнь уже поразила кораллы на территории 240 гектар.

«Я никогда не видела ничего подобного. Мы ожидаем, что дальше будет только хуже», – отметила представитель Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда Лалита Путчим.

Ученые считают, что рифы из-за активного вылова рыбы, загрязнений, повышения температуры воды могут стать более уязвимыми перед болезнью желтой полосы.

По словам Путчим, последствия от потери кораллов для экосистемы могут стать разрушительными. Она пояснила, что риф как лес, который для множества видов служит средой обитания, и его смерть в конечном итоге может повлиять даже на людей.