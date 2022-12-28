Геронтолог Юрий Конев рассказал, до какого возраста допустимы диеты для похудания

Стройная фигура - это не только успех у противоположного пола, но и путь к здоровью. Однако с какого-то момента в жизни худеть диетологи уже не советуют. В каком возрасте нельзя садиться на "худеющую" диету, рассказал врач.

Бороться с лишним весом - это похвально, однако во всем надо знать меру и всему свое время. Если заняться похудением в пожилом возрасте, то добром это может не закончиться.

Когда пик зрелости пройден и начинается процесс постепенного угасания, не стоит начинать рьяно приводить фигуру в порядок.

В стареющем организме происходят изменения, использовать методики для похудения, влияющие на обмен веществ, пожилым людям противопоказано.

Если для молодых это не проблема, то пожилым - губительно.

Юрий Конев:

"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть"

Если до 60 лет похудеть не получилось, то после этого рубежа уже не стоит и начинать.

Важный момент: до этой возрастной отметки надо стараться держать себя в форме и не увлекаться перееданием, которое растягивает желудок.

В этом случае еды человеку будет хотеться больше, чем ему надо на самом деле. А ведь с возрастом человеку требуется все меньше и меньше пищи.

Юрий Конев:

"Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, все время говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать"

Если к преклонному возрасту человек подошел в хорошей форме и с умеренными привычками в еде, то со здоровьем у него проблем возникать не будет.