Глава Минцифры Украины рассказал, как «на коленях» просил у Маска системы Starlink

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров в интервью The Associated Press рассказал, что «на коленях» упрашивал Илона Маска дать стране системы Starlink.

Он отметил, что умолял запустить работу спутникового интернета на Украине и обещал установить мировой рекорд.

Федоров уточнил, что системы Starlink играют важную роль для выполнения гражданских и военных задач.

Он также сказал, что даже во время блэкаута спутниковые терминалы, подключенные к генераторам, обеспечат работу системы связи на Украине.