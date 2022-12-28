Глава Минцифры Украины рассказал, как «на коленях» просил у Маска системы Starlink
2022-12-28 22:19
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров в интервью The Associated Press рассказал, что «на коленях» упрашивал Илона Маска дать стране системы Starlink.
Он отметил, что умолял запустить работу спутникового интернета на Украине и обещал установить мировой рекорд.
Федоров уточнил, что системы Starlink играют важную роль для выполнения гражданских и военных задач.
Он также сказал, что даже во время блэкаута спутниковые терминалы, подключенные к генераторам, обеспечат работу системы связи на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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