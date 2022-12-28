Австрийский политик Эрвин Ангерер заявил, что страна может столкнуться с дефицитом нефти, поскольку ее власти поддерживают введение ценового потолка.

Он отметил, что в подобной ситуации австрийским властям следует провести референдум, чтобы узнать, поддерживает ли народ такую политику.

Ангерер отметил, что жители Австрии должны иметь возможность отдать свой голос на референдуме против санкций.

Он также подчеркнул, что своими действиями власти Австрии разрушают экономику и рабочие места, способствуют росту бедности.