Зимний жир уже начал откладываться на боках, как с этим бороться, рассказала тренер по фитнесу

Зима - время накопления лишнего жира, почти каждый человек хоть на 1-2 килограмма, но поправляется. Как удержать свой вес в рамках, чтобы весной с легкостью влезть в любимые джинсы.

Самое простое и эффективное средство сохранить хорошую форму - много гулять пешком. Эксперт по фитнесу Арина Скоромная советует гулять в быстром темпе (5-7 км/ч) каждый день минимум 20 минут.

Мнение специалиста:

"Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости"

К длительным прогулкам надо подготовиться. Прежде всего необходима удобная обувь, чтобы не получить плоскостопие или травму голеностопа.

Отличный выбор - обувь для беговых тренировок. Даже если человек ходит пешком, то беговая обувь подойдет как нельзя лучше.

В таких кроссовках стопа устанавливается в правильном положении и есть амортизация. Для людей с проблемными стопами можно посоветовать ортопедические стельки. Где лучше гулять?

Город - плохой вариант, там грязный воздух.

Арина Скоромная:

"Ключевой момент, что тренировки должны быть на свежем воздухе. Тренировки в городе идут в минус и усугубляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими и так далее"

Если нет возможности прогуляться за городской чертой, то лучше сходить на беговую дорожку в спортзал. Это будет намного полезнее прогулки в загрязненном выхлопными газами городе.