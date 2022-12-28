Зимний жир уже начал откладываться на боках, как с этим бороться, рассказала тренер по фитнесу
Зима - время накопления лишнего жира, почти каждый человек хоть на 1-2 килограмма, но поправляется. Как удержать свой вес в рамках, чтобы весной с легкостью влезть в любимые джинсы.
Самое простое и эффективное средство сохранить хорошую форму - много гулять пешком. Эксперт по фитнесу Арина Скоромная советует гулять в быстром темпе (5-7 км/ч) каждый день минимум 20 минут.
Мнение специалиста:
"Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости"
К длительным прогулкам надо подготовиться. Прежде всего необходима удобная обувь, чтобы не получить плоскостопие или травму голеностопа.
Отличный выбор - обувь для беговых тренировок. Даже если человек ходит пешком, то беговая обувь подойдет как нельзя лучше.
В таких кроссовках стопа устанавливается в правильном положении и есть амортизация. Для людей с проблемными стопами можно посоветовать ортопедические стельки. Где лучше гулять?
Город - плохой вариант, там грязный воздух.
Арина Скоромная:
"Ключевой момент, что тренировки должны быть на свежем воздухе. Тренировки в городе идут в минус и усугубляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими и так далее"
Если нет возможности прогуляться за городской чертой, то лучше сходить на беговую дорожку в спортзал. Это будет намного полезнее прогулки в загрязненном выхлопными газами городе.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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