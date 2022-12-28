Украина разрабатывает беспилотники для поражения целей в воздухе
2022-12-28 23:13
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров рассказал в интервью Associated Press, что в стране будут созданы беспилотники, способные поражать цели в воздухе.
Он рассказал, что для целей разведки закуплено порядка 1400 дронов. Планируется также разработать БПЛА, которые смогут атаковать российские дроны-камикадзе.
По словам Федорова, следующим этапом станет разработка ударных беспилотников, в том числе взрывающихся.
Он пояснил, что на Украине будут уделять больше внимания развитию беспилотной авиации.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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