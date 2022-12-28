Вучич поблагодарил несколько стран за поддержку в ситуации с Косово

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил руководство России за политическую поддержку в ситуации с Косово.

Он отметил, что готов говорить России спасибо за оказанную поддержку в период эскалации бесконечное количество раз.

Вучич также выразил благодарность за поддержку Индии и Китаю.

Ранее Александр Вучич призвал косовских сербов разобрать баррикады и пообещал, что им не грозят аресты за участие в протестах.