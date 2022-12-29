Bloomberg: экспорт российского газа достиг самого низкого показателя с начала столетия

Агентство Bloomberg сообщает, что российский «Газпром» почти вдвое сократил поставки газа на основные зарубежные рынки в текущем году.

Крупнейшим рынком для экспорта «Газпрома» была Европа, но поставки туда сокращаются уже несколько месяцев.

Одной из причин стал отказ европейских стран платить за газ в российских рублях. Сейчас газ поступает по одной ветке «Турецкого потока» и через один пункт на границе РФ с Украиной.

При этом поставки российского газа в Китай постепенно увеличиваются.