Bloomberg: экспорт российского газа достиг самого низкого показателя с начала столетия
2022-12-29 00:10
Агентство Bloomberg сообщает, что российский «Газпром» почти вдвое сократил поставки газа на основные зарубежные рынки в текущем году.
Крупнейшим рынком для экспорта «Газпрома» была Европа, но поставки туда сокращаются уже несколько месяцев.
Одной из причин стал отказ европейских стран платить за газ в российских рублях. Сейчас газ поступает по одной ветке «Турецкого потока» и через один пункт на границе РФ с Украиной.
При этом поставки российского газа в Китай постепенно увеличиваются.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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