WSJ: в декабре морской экспорт российской нефти снизился на 22%

APS
2022-12-29 00:43

Издание The Wall Street Journal сообщает, что в декабре объемы экспорта российской нефти по морю сократились на 22% в сравнении со средними показателями за год.

В декабре по морю экспортировалось порядка 2,5 млн баррелей российской нефти в день. 

Снижение показателя связано с введением странами Запада ценового потолка на нефть. 

Свою роль сыграли также сложные погодные условия и сокращение спроса в Китае из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

Опубликовано: Светлана Репина







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