WSJ: в декабре морской экспорт российской нефти снизился на 22%

Издание The Wall Street Journal сообщает, что в декабре объемы экспорта российской нефти по морю сократились на 22% в сравнении со средними показателями за год.

В декабре по морю экспортировалось порядка 2,5 млн баррелей российской нефти в день.

Снижение показателя связано с введением странами Запада ценового потолка на нефть.

Свою роль сыграли также сложные погодные условия и сокращение спроса в Китае из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.