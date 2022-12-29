WSJ: в декабре морской экспорт российской нефти снизился на 22%
2022-12-29 00:43
Издание The Wall Street Journal сообщает, что в декабре объемы экспорта российской нефти по морю сократились на 22% в сравнении со средними показателями за год.
В декабре по морю экспортировалось порядка 2,5 млн баррелей российской нефти в день.
Снижение показателя связано с введением странами Запада ценового потолка на нефть.
Свою роль сыграли также сложные погодные условия и сокращение спроса в Китае из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.
Опубликовано: Светлана Репина
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