«Иронию судьбы» включили в американский перечень лучших рождественских фильмов

Легендарную новогоднюю мелодраму Эльдара Рязанова по достоинству оценили заграницей.

В журнале The Hollywood Reporter опубликовали перечень лучших иностранных рождественских фильмов.

В него вошла гениальная мелодрама режиссера Эльдара Рязанова, знакомая жителям всех бывших республик СССР, - "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Мало какой Новый год на постсоветском пространстве обходится без просмотра этого фильма.

Комедию достойно оценили и в США. Наряду с 11-ю другими кинолентами, такими как "Клаус", "Счастливого Рождества" и другими, она вошла в список лучших неамериканских рождественских кинокартин.

В журнале отметили, что "романтическая комедия советской эпохи... включает в себя безумный сюжет и несколько запоминающихся песен на стихи Бориса Пастернака".