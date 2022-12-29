«Иронию судьбы» включили в американский перечень лучших рождественских фильмов
Легендарную новогоднюю мелодраму Эльдара Рязанова по достоинству оценили заграницей.
В журнале The Hollywood Reporter опубликовали перечень лучших иностранных рождественских фильмов.
В него вошла гениальная мелодрама режиссера Эльдара Рязанова, знакомая жителям всех бывших республик СССР, - "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Мало какой Новый год на постсоветском пространстве обходится без просмотра этого фильма.
Комедию достойно оценили и в США. Наряду с 11-ю другими кинолентами, такими как "Клаус", "Счастливого Рождества" и другими, она вошла в список лучших неамериканских рождественских кинокартин.
В журнале отметили, что "романтическая комедия советской эпохи... включает в себя безумный сюжет и несколько запоминающихся песен на стихи Бориса Пастернака".
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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